انخفاض أرباح «النهدي» 9.7% إلى 215 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت شركة "النهدي الطبية" صافي ربح بلغ 215.2 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ 238.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 9.7% أو ما يعادل 23.2 مليون ريال.
ووفقًا لإفصاح الشركة على "تداول السعودية"، يُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4.3% أو ما يعادل 41.7 مليون ريال على أساس سنوي ليصل إلى مليار ريال تقريبًا مقارنة بـ 966.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بزيادة المبيعات عبر القطاعات الرئيسية.
وبلغ الربح التشغيلي 245.9 مليون ريال مقارنةً بـ 260.6 مليون ريال، منخفضاً بنسبة 5.7% أو ما يعادل 14.8 مليون ريال، وذلك نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية، والتي تعود بشكل رئيسي إلى استمرار الاستثمارات الداعمة للنمو في المبيعات والتوسّع في قطاع الرعاية الصحية ومنصات التجارة الإلكترونية، فيما سجلت بنود ما بعد الربح التشغيلي زيادة قدرها 8.4 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4.5%، وانخفاض الربح التشغيلي بنسبة 4.7%، بينما سجلت بنود ما بعد الربح التشغيلي زيادة قدرها 17.6 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لإفصاح الشركة على "تداول السعودية"، يُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4.3% أو ما يعادل 41.7 مليون ريال على أساس سنوي ليصل إلى مليار ريال تقريبًا مقارنة بـ 966.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بزيادة المبيعات عبر القطاعات الرئيسية.
وبلغ الربح التشغيلي 245.9 مليون ريال مقارنةً بـ 260.6 مليون ريال، منخفضاً بنسبة 5.7% أو ما يعادل 14.8 مليون ريال، وذلك نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية، والتي تعود بشكل رئيسي إلى استمرار الاستثمارات الداعمة للنمو في المبيعات والتوسّع في قطاع الرعاية الصحية ومنصات التجارة الإلكترونية، فيما سجلت بنود ما بعد الربح التشغيلي زيادة قدرها 8.4 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
نتائج النهدي للنصف الأول 2026سجلت "النهدي" صافي ربح بلغ 450.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بـ 493.6 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 8.6% أو ما يعادل 42.7 مليون ريال.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4.5%، وانخفاض الربح التشغيلي بنسبة 4.7%، بينما سجلت بنود ما بعد الربح التشغيلي زيادة قدرها 17.6 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.