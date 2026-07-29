ارتفاع عقود القمح وسط اضطرابات صادرات الحبوب عبر البحر الأسود

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) خلال تعاملات صباح الأربعاء، بعدما أثارت اضطرابات جديدة في شحنات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود مخاوف بشأن توافر الإمدادات العالمية.

وكان من المتوقع أن تفتتح عقود القمح في البورصة الأمريكية على ارتفاع يتراوح بين 2 و4 سنتات للبوشل عند الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة.

وأعلنت روسيا أن قواتها استهدفت سفينتين قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى الموانئ الأوكرانية بالقرب من أوديسا، في حين تعرضت مدينة تاغانروغ الروسية، الواقعة على بحر آزوف وتعد مركزًا مهمًا لتصدير الحبوب، لضربة صاروخية.

وارتفع عقد القمح الأحمر الشتوي اللين تسليم سبتمبر في بورصة شيكاغو بمقدار 3 سنتات إلى 6.6550 دولار للبوشل، بينما صعد عقد القمح الأحمر الشتوي الصلب تسليم سبتمبر في بورصة كانساس سيتي بمقدار 4.5 سنتات إلى 7.3075 دولار للبوشل، كما ارتفع عقد قمح الربيع تسليم سبتمبر في بورصة مينيابوليس بمقدار سنت واحد إلى 7.0350 دولار للبوشل.

وجاءت هذه المكاسب في ظل استمرار العمليات العسكرية في منطقة البحر الأسود، التي عطلت مسارات تصدير الحبوب المتأثرة بالفعل بالحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين أن نسبة محصول الذرة المصنف في حالتي "جيد" إلى "ممتاز" تراجعت إلى 63% حتى يوم الأحد، مقارنة مع 67% في الأسبوع السابق.

كما انخفضت نسبة محصول فول الصويا المصنف في الفئتين نفسيهما إلى 63% من 66%، وجاءت التقييمات لكلا المحصولين أقل من متوسط توقعات المحللين.

وفي الصين، أعلنت شركة سينوجرين (Sinograin)، المسؤولة عن احتياطيات الحبوب الحكومية، أنها ستطرح نحو 500 ألف طن متري من فول الصويا المستورد في مزاد يوم الجمعة، وهي أكبر كمية تعرضها للبيع منذ يناير، في خطوة قال متعاملون إنها قد تساعد في توفير سعات تخزين قبل وصول شحنات جديدة من فول الصويا الأمريكي.

وفي البرازيل، رفعت مجموعة أبيوفي (Abiove)، التي تمثل شركات سحق وتجارة البذور الزيتية، توقعاتها لصادرات البلاد من فول الصويا في عام 2026 إلى مستوى قياسي يبلغ 115.4 مليون طن، بزيادة 1.1% مقارنة بتقديرات يونيو، كما رفعت توقعاتها لعمليات سحق فول الصويا.