سعر اليورو مقابل الدولار يفقد زخمه الصاعد وسط استمرار الضغوط الفنية – توقعات اليوم – 29-07-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في تعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، إلا أن هذا الارتداد بدأ يفقد زخمه مع دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط وظهور تقاطع سلبي بها.

وتبقى النظرة الفنية تميل إلى السلبية مع استمرار تداول الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، إلى جانب هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يرجح تعرض الزوج لضغوط بيعية جديدة في الفترة القريبة المقبلة.