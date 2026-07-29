سعر الدولار مقابل الين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 29-07-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل الزوج تحركاته المتذبذبة والتي يهدف من خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وقد نجح وسط ذلك في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.