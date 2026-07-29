الخرطوم .. إعادة تطبيق حظر التجوال ابتداءً من الساعة :11 مساءً

عملاً بقرار لجنة أمن ولاية الخرطوم القاضي بـ إعادة تطبيق حظر التجوال ابتداءً من الساعة 11:00 مساءً، تُهيب شرطة ولاية الخرطوم بجميع المواطنين وأصحاب المركبات والمحال التجارية الالتزام التام بالمواعيد المحددة والإغلاق الكامل والإنهاء الفوري لكافة التحركات بحلول الساعة 11:00 مساءً.

تنويه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط وتوقيف أي مركبة أو محل تجاري أو فرد يخالف هذا القرار فور حلول الموعد المحدد.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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