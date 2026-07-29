سعر سهم طلبات (TALABAT) يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 29-07-2026

انزلق سعر سهم طلبات (TALABAT) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبر السهم على الانخفاض ليكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، لينهي بذلك آمال تعافيه على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما ينذر بتسجيل المزيد من الخسائر بتحركاته القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 1.15 درهم، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 1.00 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط