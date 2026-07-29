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سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 00:44 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة للتماسك أمام الضغوط البيعية، مع سعي السعر إلى تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات إيجابية قد تدعم حدوث ارتداد فني محدود على المدى اللحظي.

 

ورغم ذلك لا تزال الصورة الفنية تميل إلى السلبية بعد كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد، إلى جانب استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويضاعف من الضغوط المحيطة بالسعر، ما يبقي فرص استئناف الهبوط قائمة ما لم يتمكن الذهب من استعادة مقاوماته الفنية القريبة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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