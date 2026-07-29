سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 29-07-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة للتماسك أمام الضغوط البيعية، مع سعي السعر إلى تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات إيجابية قد تدعم حدوث ارتداد فني محدود على المدى اللحظي.

ورغم ذلك لا تزال الصورة الفنية تميل إلى السلبية بعد كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد، إلى جانب استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويضاعف من الضغوط المحيطة بالسعر، ما يبقي فرص استئناف الهبوط قائمة ما لم يتمكن الذهب من استعادة مقاوماته الفنية القريبة.