سعر النفط الخام يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 29-07-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، مستفيداً من تحسن الزخم بعد بدء ظهور إشارات إيجابية على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في تصريف حالة التشبع البيعي.

ورغم هذا الارتداد لا تزال النظرة الفنية تميل إلى الحذر، مع استمرار سيطرة موجة هابطة حادة على المدى القصير، إلى جانب تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويحد من فرص التعافي الكامل، ما يجعل أي صعود حالياً أقرب إلى ارتداد فني ما لم ينجح السعر في استعادة مقاوماته الرئيسية.