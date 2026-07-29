الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يعوض جزءاً من خسائره لكن التعافي لم يكتمل – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر البتكوين (BTCUSD) يعوض جزءاً من خسائره لكن التعافي لم يكتمل – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 00:59 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

مدد سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتحسن مؤشرات القوة النسبية بعد خروجها من مناطق التشبع البيعي، ما منح السعر زخماً ساعده على تعويض جزء من خسائره السابقة واستعادة بعض التوازن في تحركاته.

 

ورغم هذا التحسن لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الحذر، مع استمرار تأثير كسر خط الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، إلى جانب تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، لذلك تبقى فرص التعافي الكامل محدودة ما لم ينجح البتكوين في استعادة هذه المقاومة وتأكيد عودة الزخم الصاعد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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