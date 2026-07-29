سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تحت ضغط فني متزايد رغم التذبذب الأخير – توقعات اليوم – 29-07-2026

يشهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متقلبة خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، إلا أن عودة الإشارات السلبية للظهور على هذه المؤشرات تعكس تراجع الزخم الإيجابي وترجح استئناف الضغوط البيعية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتبقى النظرة الفنية سلبية مع استمرار سيطرة موجة هابطة حادة على المدى القصير، وتحرك الزوج بمحاذاة خط ميل هابط شديد الانحدار، إلى جانب استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من فرص امتداد الاتجاه الهابط.