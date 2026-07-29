الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تحت ضغط فني متزايد رغم التذبذب الأخير – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تحت ضغط فني متزايد رغم التذبذب الأخير – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 01:04 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

يشهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متقلبة خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، إلا أن عودة الإشارات السلبية للظهور على هذه المؤشرات تعكس تراجع الزخم الإيجابي وترجح استئناف الضغوط البيعية خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وتبقى النظرة الفنية سلبية مع استمرار سيطرة موجة هابطة حادة على المدى القصير، وتحرك الزوج بمحاذاة خط ميل هابط شديد الانحدار، إلى جانب استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من فرص امتداد الاتجاه الهابط.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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