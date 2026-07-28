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لايت كوين (LTCUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 28-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سعر سهم كاتربللر (CAT) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 28-07-2026

Fx News Today

2026-07-28 12:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر السهم بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة كانت تحد تداولاته على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص السهم في التعافي بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المهم 845.55$، ليستهدف بعدها دعمه التالي مباشرة عند سعر 784.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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