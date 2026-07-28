تحذير أممي من التدابير الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة

الاستيطان الإسرائيلي

موجة عنف

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:59 صباحاً كتب شريف احمد - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التدابير الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تقارير عن تسريع إضفاء الشرعية على بؤر زراعية استيطانية وإنشاء بؤر جديدة.وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تداعياتها على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.وأكد أن جميع المستوطنات، بما فيها البؤر الاستيطانية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.وأشار إلى أنها تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل.في السياق ذاته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن بالغ قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة.وأفاد بأن ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين، بينهم طفل، قُتلوا منذ يوم الخميس، فيما أُضرمت النيران في منازل ومساجد وأشجار ومنشآت زراعية.وأشار إلى أن موجة العنف الأخيرة أجبرت ما لا يقل عن عشر عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها.وأكد مكتب "أوتشا" أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تواصل الدعوة إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.