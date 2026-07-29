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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-07-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 15:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

مدد سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه بشكل قوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس السعر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب ويعرض السعر للانعكاس السلبي خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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