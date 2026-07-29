تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-07-2026

مدد سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه بشكل قوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس السعر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب ويعرض السعر للانعكاس السلبي خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير.