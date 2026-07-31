النفط يتراجع بعد اقتراح سعودي لتشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس بعد أن اقترحت السعودية تشكيل تحالف بحري دولي لحماية طرق التجارة الرئيسية، في ظل استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر ومضيق هرمز من قبل إيران وحلفائها.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت عقود خام برنت القياسي بنحو 2% لتغلق عند 89.03 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنحو 1% لتغلق عند 83.59 دولارًا للبرميل.

تحالف حماية الممرات التجارية

قالت وزارة الدفاع السعودية إن أكثر من 40 دولة شاركت في اجتماع ناقش تعزيز التعاون الدفاعي البحري وتوحيد الجهود لحماية أمن الممرات البحرية، وفقًا لبيان رسمي.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن الأسبوع الماضي فرض حظر بحري على السعودية، بينما واصلت إيران استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز.

التوترات الجيوسياسية تدعم تقلبات السوق

وكان خام برنت قد قفز بنحو 8% في جلسة الأربعاء مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط، بعدما شنت الولايات المتحدة موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران ردًا على الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواتها في المنطقة.

في المقابل، هدد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التصعيد ردًا على الضربات الأمريكية.

وفي تطور آخر، أعلنت مصر تعرض سفينتين لهجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط المطل على البحر المتوسط، والذي يضم مركزًا لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وكانت الولايات المتحدة قد علقت ضرباتها على أهداف إيرانية لمدة أسبوعين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل ساعات من الهجوم عزمه توجيه ضربات قوية لإيران.

ووصف القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) العملية بأنها "رد قوي" على الهجمات الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية الثلاثاء، مشيرة إلى أن العملية استمرت نحو ساعتين وشملت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري.

اجتماع أوبك+

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد، حيث يُتوقع أن يعلن المنتجون زيادة في الإمدادات بنحو 188 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر.