الداو جونز يغلق مرتفعاً بأكثر من 600 نقطة وناسداك يقفز 2.8% مدعوماً بسهم مايكروسوفت

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس بشكل ملحوظ معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها أمس حيث تلقت دعماً اليوم من صعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، بعدما هدأت توقعات مايكروسوفت القوية المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المؤشرات الرئيسية

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.66% ليغلق عند 7,437.63 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.78% أو 679 نقطة إلى 25,122.18 نقطة.

كما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.19% أو 614 نقطة ليغلق عند 52,208.06 نقطة.



وقفز سهم مايكروسوفت بأكثر من 15%، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ 18 عاماً، ما أضاف نحو 450 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة، في أكبر زيادة يومية في تاريخ شركة مدرجة في وول ستريت.

وجاءت القفزة بعدما توقعت الشركة مبيعات ونمواً في أعمال الحوسبة السحابية خلال الربع الحالي يفوقان توقعات السوق، كما أعلنت إنفاقاً رأسمالياً أقل من التقديرات، وأكدت أنها ستواصل تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال سنتها المالية 2027 التي بدأت حديثاً.

في المقابل، هبط سهم ميتا بلاتفورمز بعدما أعلنت الشركة تراجع التدفق النقدي الحر خلال الربع الثاني بنسبة 91%، في إشارة إلى الضغوط المالية الناجمة عن استثماراتها المكلفة في الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم أمازون بنسبة 3.9%، بينما تراجع سهم آبل بنسبة 1.4% قبيل إعلان نتائج أعمال الشركتين بعد إغلاق السوق.

وكان أداء سهم أمازون قد تخلف عن السوق هذا العام بفعل المخاوف من ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بينما تمكنت آبل، التي لم تتوسع بنفس الوتيرة في هذا المجال، من تجاوز إنفيديا لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم بنحو 4.9 تريليون دولار.

ترقب الفائدة والبيانات الاقتصادية

كانت الأسهم الأمريكية قد تعرضت لضغوط قوية في جلسة الأربعاء بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما أثارت تصريحات رئيسه الجديد كيفن وارش حالة من الغموض بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ولا تزال سوق السندات تشهد تقلبات، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له في 19 عاماً.

وتشير بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق أصبحت تقدر احتمالاً يبلغ 59% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، مقارنة مع 82% قبل أسبوع.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني، وهي وتيرة أقل من توقعات السوق البالغة 2.1%، كما تباطأ التضخم خلال يونيو.