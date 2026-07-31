الريبل يواصل مكاسبه بدعم من تزايد مشتريات الحيتان

ارتفعت عملة الريبل التابعة لشركة Ripple باتجاه مستوى المقاومة المحوري عند 1.10 دولار خلال تعاملات الخميس، مسجلة ثالث جلسة متتالية من المكاسب، في ظل نظرة تميل إلى الحياد مع بعض الإيجابية، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% - 3.75%.

واعتمد رئيس الفيدرالي كيفن وورش لهجة متشددة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، مؤكدًا أن البنك المركزي يركز على "هدف واحد فقط وهو الوصول بالتضخم إلى 2%"، مشددًا على أن الفيدرالي تحت قيادته "سيلتزم بتحقيق هذا الهدف".

الحيتان تواصل زيادة حيازاتها رغم ضعف شهية المخاطرة

واصل كبار المستثمرين، الذين يمتلكون ما بين 10 آلاف و100 ألف ريبل، زيادة تعرضهم للعملة، إذ ارتفعت حصتهم الإجمالية إلى 11.9% من إجمالي المعروض المتداول يوم الخميس، مقارنة مع 11.75% في اليوم السابق و11.64% في الأول من يوليو.

كما أظهرت بيانات منصة Santiment أن المستثمرين الذين يمتلكون ما بين 100 ألف ومليون ريبل رفعوا أيضًا حيازاتهم إلى 11.75% من إجمالي المعروض، مقابل 11.45% في الأول من يوليو.

وجاء هذا الارتفاع في الطلب على الريبل رغم تنامي توجه المستثمرين نحو تجنب المخاطرة في سوق العملات المشفرة، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي التي سبقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء.

ومن شأن استمرار زيادة الطلب أن يسهم في امتصاص ضغوط البيع، ويخفف من مستويات المقاومة، ما قد يدعم حدوث اختراق صعودي على المدى القصير إلى المتوسط.

تحسن محدود في الطلب من المستثمرين الأفراد

أظهرت بيانات السوق أيضًا بوادر تحسن في الطلب من المستثمرين الأفراد، إذ بلغ متوسط الفائدة المفتوحة (Open Interest - OI) في عقود الريبل الدائمة نحو 2.27 مليار ريبل يوم الخميس، ارتفاعًا من 2.25 مليار ريبل في اليوم السابق.

ورغم هذا التحسن، لا يزال المستوى الحالي أقل من أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع عند 2.29 مليار ريبل، وهو ما يشير إلى استمرار الحذر وضعف شهية المخاطرة، الأمر الذي قد يحد من قوة الزخم الصعودي للعملة على المدى القريب.