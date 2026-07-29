انت الان تتابع خبر توجيه حكومي يخص عوائل شهداء وجرحى اعتداءات فجر اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزيدي في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقرّ هيئة الحشد الشعبي، حيث التقى رئيس الهيئة وعدداً من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها".واستمع الزيدي وفق البيان إلى "شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيأة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات".

وأضاف البيان "وجّه القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عوائل الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم، بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك".