دعوات للتحقيق في احتمال تحور فيروس إيبولا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (وكالة الصحة الأفريقية) ومنظمة الصحة العالمية إلى فتح تحقيق بشأن احتمال تحوّر فيروس إيبولا الفتاك في ضوء الانتشار السريع لحالات الإصابة في الكونغو الديمقراطية.

وقال جان كاسيا المدير العام للمراكز، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، إن "مستوى شدة هذا التفشي لفيروس إيبولا بونديبوجيو غير مسبوق".

وأضاف أن المنظمة ستشرع في "بدء بعض الدراسات لفهم ما إذا كان هناك تحوّر".

وقال كاسيا "يتعين على السلطات الصحية أن تفترض الآن وجود 4 آلاف حالة"، مشيرًا إلى أن الرقم الحالي الذي يزيد على 3900 حالة مؤكدة كان من اليوم السابق.

وبهذا، يصبح العدد أكثر من ثمانية أضعاف ما كان عليه خلال نفس الإطار الزمني في تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا عام 2014، وهو الأكثر حدة في القارة حتى الآن.

وقال كاسيا إن عدد الوفيات، خلال هذه الفترة، يزيد على ستة أضعاف.

يُعد فيروس إيبولا شديد العدوى، ويمكن أن ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، ثم ينتشر بين البشر عبر ملامسة سوائل الجسم، وكذلك عبر الأسطح والمواد الملوثة بهذه السوائل كالمفروشات والملابس.

ويسبب الفيروس مرضا نادرا لكنه خطير وغالبا ما يكون مميتا لدى البشر. وتشمل أعراضه الحمى والتقيؤ والإسهال وآلام العضلات، وأحيانا نزيفا داخليا وخارجيا.