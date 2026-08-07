«اليونيفيل» توثق إطلاق إسرائيل 113 مقذوفاً على جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، أنها سجلت إطلاق الجيش الإسرائيلي 113 مقذوفاً على جنوب لبنان، معتبرة أن الالتزام بالقرار 1701، الحوار والتنسيق، هو أمر أساسي لخفض التصعيد. وقالت اليونيفيل: «يواصل حَفَظَة السلام رصد الانتهاكات اليومية للأجواء اللبنانية والأنشطة العسكرية على الأرض، وقد سجّلت اليونيفيل الأربعاء إطلاق 113 مقذوفاً من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ 21 يونيو».

وأضافت: «يبقى الالتزام بالقرار 1701، إلى جانب الحوار والتنسيق، أمراً أساسياً لخفض التصعيد، وعنصراً رئيساً لاستعادة الاستقرار الكامل في جنوب لبنان». وتابعت: «رغم أن حدة العنف لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، فإن الوضع العام لا يزال هشّاً»، مشيرةً إلى أن «حفظة السلام يواصلون مراقبة التطورات والإبلاغ عنها إلى مجلس الأمن، والحفاظ على وتيرة عملياتهم، والتواصل مع الأطراف للمساعدة في خفض التوترات».

بدوره، أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارات إسرائيلية على بلدة «برج الشمالي» أدت إلى إصابة 8 أشخاص بجروح، موضحاً أنه تم نقل الجرحى على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن أجواء مدينة صور وبلدات القضاء شهدت تحليقاً كثيفاً للطيران المسير الإسرائيلي تزامناً مع رصد تحليق مماثل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أمس، أن القوات الإسرائيلية كثفت من اعتداءاتها على قضاء صور عبر شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف أدى لوقوع إصابات ونزوح الأهالي في جنوب لبنان.