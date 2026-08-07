محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: هجمات إيران العدوانية تهدد أمن المنطقة واستقرارها

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

شدد خبراء ومحللون على خطورة تداعيات الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول المنطقة، مؤكدين أن ممارسات طهران تفتح الباب أمام أزمات جديدة تمس أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن استمرار إيران في استهداف دول الجوار لن يحقق لها أي استقرار أو مكاسب استراتيجية، بل سيعمق خلافاتها مع محيطها الإقليمي، ويزيد من صعوبة اندماجها الطبيعي في المنطقة.

وقال الدكتور طه علي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، إن الهجمات الإيرانية العدوانية تضع المنطقة أمام تحديات متزايدة تمتد آثارها إلى الأمن والاقتصاد العالميين، بالنظر إلى المكانة الجيوستراتيجية للشرق الأوسط وما يضمه من ممرات بحرية تمثل شرياناً رئيسياً لتدفقات النفط والتجارة الدولية.

وأضاف علي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاعتماد على الخيار العسكري أثبت محدودية جدواه، مع تنامي نفوذ التيار المتشدد داخل طهران.

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن استمرار إيران في استهداف الدول العربية لن يحقق لها أي استقرار أو مكاسب، بل سيعمق خلافاتها مع محيطها الإقليمي، لا سيما مع الدول الخليجية، ويزيد من صعوبة اندماجها الطبيعي في المنطقة.

وأوضح الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، كما تشكل خطراً على الأمن والاستقرار الدوليين، في ظل ما تفرضه من تصعيد قد تتجاوز تداعياته حدود المنطقة، خاصة إذا تحول مضيق هرمز إلى ساحة للمواجهات العسكرية، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة.

وأشار إلى أن الدول العربية لا تزال تتعامل مع التصعيد الإيراني بمنهج دفاعي، إلا أن استمرار الاعتداءات قد يدفع إلى إعادة تقييم آليات التعامل مع هذا التهديد، محذراً من أن مواصلة هذه السياسات قد تقود إلى مواجهة إقليمية أوسع لا تصب في مصلحة أي طرف، معرباً عن أمله في أن تعيد طهران النظر في أسلوب تعاملها مع دول الجوار، وأن تتجنب توسيع دائرة الصراع على حساب أمن واستقرار المنطقة.