قتلى إثر انفجار حافلة نقل ركاب قرب دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر أمني سوري سقوط قتلى من دون تحديد عددهم جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل ركاب، مساء اليوم الخميس، في مدينة جرمانا قرب العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر "بحسب المعلومات الأولية (...) الانفجار في مدينة جرمانا ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة" داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

وأفادت وزارة الصحة لاحقا عن " تسجيل 7 إصابات (...) إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي".

وشاهد مراسل صحفي عددا من سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة حيث أغلق شارع رئيسي.

وفي مكان الانفجار، شاهد المراسل الحافلة وقد تهشم سقفها بالكامل، فيما تناثرت داخلها وعلى الطريق المحاذي أغراض شخصية تعود إلى ركاب أو مارة أصيبوا في التفجير.

وضربت عناصر الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الانفجار وسط مدينة جرمانا.