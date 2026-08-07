حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أفاد مسؤول روسي باندلاع حريق بمصفاة نفط في منطقة ياروسلافل إثر هجوم أوكراني بالمسيرات، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية قصفت مصفاتين للنفط في روسيا.

وقال ميخائيل إيفراييف حاكم منطقة ياروسلافل الروسية، أمس، إن حريقاً اندلع في مصفاة نفط عقب هجوم كبير شنته طائرات مسيرة أوكرانية.

وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل على إخماد الحريق بعد أن أصاب حطام الطائرات المسيرة خزانات في المصفاة.

وأشار إلى أن 3 منازل اشتعلت فيها النيران في المقاطعة جراء حطام الطائرات المسيرة، كما تسببت في تحطم نوافذ عدد من المباني السكنية وتضرر سيارات.

وأوضح إفراييف أن قوات الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي صدت أكبر هجوم على المقاطعة. وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس، أنها أسقطت خلال الليل 605 مسيّرات أوكرانية، من بينها 92 مسيرة أسقطت فوق مقاطعة ياروسلافل.