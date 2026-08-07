ترامب يدلي بتصريح بشأن التصعيد مع إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب ‌الرئيس ⁠الأميركي ​دونالد ترامب، ‌الخميس، ‌عن اعتقاده بأن ‌التصعيد مع ​إيران "سينتهي ​قريبا جدا".

وأكد ترامب للصحفيين، في المكتب البيضاوي، في إشارة إلى إيران "أعتقد أنها ستنتهي قريبًا جدًا. لا أعتقد أن بإمكانهم الاستمرار لفترة أطول".

عندما سُئل عن وضع مخزونات الذخائر، قال ترامب إن البلاد لديها إمدادات شبه غير محدودة من بعض الأسلحة، لكنه أقرّ بأن مخزونات أنواع أخرى محدودة.

وأضاف ترامب "لدينا أنواع معينة من الذخائر شديدة الفتك، ولدينا منها إمدادات غير محدودة تقريبًا. ولدينا أنواع أخرى، حيث الوضع أكثر صعوبة".

وأوضح أن شركات الدفاع الأميركية تُنشئ المزيد من مصانع الإنتاج، بما في ذلك منشآت لصواريخ "باتريوت" و"توماهوك".