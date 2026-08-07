منصة “Uniswap” تطلق منصة جديدة تسمح بإطلاق العملات الرقمية على شبكة “Robinhood”: التفاصيل

أعلنت منصة “Uniswap” عن إطلاق أول منصة مخصصة لإطلاق العملات الرقمية الجديدة تحت اسم “Pools.trade” على شبكة “Robinhood Chain”، في خطوة تمثل توسع كبير لدورها داخل منظومة التمويل اللامركزي (DeFi).

ويتيح المنتج الجديد للمستخدمين إنشاء وإطلاق عملاتهم الرقمية، ثم تداولها مباشرة عبر واجهة واحدة، مع نقل السيولة تلقائيا إلى مجمعات “Uniswap v4” وقفلها بشكل دائم، وهو ما يهدف إلى توفير بيئة أكثر شفافية وأمان لإطلاق المشاريع الجديدة.

كيف تعمل منصة Pools.trade؟

وفقا لتقرير صادر عن شركة تحليلات البلوكشين “Santiment” في 6 أغسطس، توفر المنصة خيارين لإطلاق العملات:

Crowd Launch : إطلاق جماعي يمتد لمدة أربع ساعات قبل إدراج العملة.

: إطلاق جماعي يمتد لمدة أربع ساعات قبل إدراج العملة. Instant Launch: إطلاق فوري مع إدراج السيولة مباشرة.

وبعد انتهاء عملية الإطلاق، تُضاف السيولة تلقائيا إلى مجمعات “Uniswap v4” وتُقفل بشكل دائم، مما يقلل من مخاطر سحب السيولة (Rug Pull) ويمنح المستثمرين قدر أكبر من الثقة.

ويمثل هذا التطور تحول في نموذج عمل “Uniswap”، إذ لم تعد تقتصر على توفير منصة لتداول العملات بعد إطلاقها، بل أصبحت تشارك في المرحلة الأولى من دورة حياة المشروع.

حظيت المنصة باهتمام سريع من مجتمع العملات الرقمية، حيث اتجه المتداولون نحو العملات التي تم إطلاقها عبرها، وعلى رأسها FRONG وPOOLS.

وأشار تقرير “Santiment” إلى أن العديد من المتداولين يتعاملون مع “FRONG” باعتبارها العملة غير الرسمية الخاصة بمنصة الإطلاق، رغم عدم وجود أي إعلان رسمي من “Uniswap” يؤكد هذا الارتباط.

في المقابل، تعرضت بعض مشاريع الإطلاق المنافسة على شبكة “Robinhood Chain” لضغوط بيع، أبرزها PONS التي تراجع سعرها بنحو 14% خلال 24 ساعة، فيما بلغت خسائرها الأسبوعية قرابة 48%، كما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لأبرز العملات التي أطلقت عبر منصتها بأكثر من 12% لتتراجع إلى أقل من 20 مليون دولار.

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