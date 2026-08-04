بنك “BNY” يحضر لإضافة خدمة تحصيص العملات الرقمية “Staking” عبر شراكة مع شركة Galaxy

أعلن بنك “BNY”، بالتعاون مع شركة “Galaxy” المتخصصة في خدمات العملات الرقمية، عن خطط لإضافة خدمة التحصيص إلى منصة حفظ العملات الرقمية الخاصة بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب الشراكة، ستوفر “Galaxy” البنية التحتية الخاصة بعمليات التخزين، كما ستشارك في تطوير الخدمة مع البنك، بما يتيح للعملاء المؤسسات تحقيق عوائد على أصولهم الرقمية دون الحاجة إلى نقلها خارج منصة الحفظ.

وتتيح خدمة التحصيص لحاملي بعض العملات الرقمية المشاركة في تأمين شبكات البلوكشين مقابل الحصول على مكافآت، فيما يوفر دمجها داخل منصة الحفظ تجربة أكثر سهولة وأمان للمستثمرين المؤسسات.

ويواصل “BNY”، المعروف سابقا باسم “Bank of New York Mellon”، توسيع حضوره في قطاع العملات الرقمية منذ إطلاق خدمات حفظ العملات الرقمية عام 2022.

ويشرف البنك على أصول تتجاوز قيمتها عشرات التريليونات من الدولارات، ما يجعل تحركاته في مجال البلوكشين محل متابعة واسعة.

وكان البنك قد أعلن مؤخرا عن نقل نظامه الأساسي لتسجيل الملكية إلى تقنية البلوكشين، كما يخطط لإطلاق خدمة تسوية على مدار الساعة لسندات الخزانة الأمريكية التقليدية والمرمزة بحلول عام 2027، مع بدء اختبار السندات المرمزة على شبكة بلوكشين خاصة قبل نهاية العام الجاري.

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