تحليل أسعار العملات الرقمية: ETH وXRP وADA وBNB وHyperliquid

شهد سوق العملات الرقمية تحركات متباينة خلال الأسبوع الأخير، حيث واصلت بعض العملات الحفاظ على مستويات دعم مهمة، بينما تعرضت أخرى لضغوط بيع أعادت المخاوف بشأن استمرار الاتجاه الهابط.

الإيثيريوم (ETH):

استقر سعر الايثيريوم مقارنة بالأسبوع الماضي بعد أن فشل في اختراق مستوى المقاومة عند 2000 دولار، ليتراجع نحو 1890 دولار وقت إعداد المقال.

ورغم الارتداد الذي بدأ من منطقة 1500 دولار، لا يزال الاتجاه العام هابط، مع استمرار تكوين قمم وقيعان أدنى من السابقة.

ويُرجح أن يتحرك السعر خلال الفترة المقبلة بين 1800 و2000 دولار حتى يتمكن من اختراق أحد المستويين.

ويظل الحفاظ على دعم 1800 دولار أمر بالغ الأهمية لتجنب تسجيل قيعان جديدة.

الريبل (XRP)

تراجع سعر عملة XRP بنحو 3% خلال الأسبوع، لتستقر العملة فوق مستوى الدعم النفسي عند 1 دولار.

ويُظهر الرسم البياني تشكل نموذج الراية (Pennant)، وهو نموذج غالبا ما يؤدي إلى استكمال الاتجاه السابق، والذي لا يزال هابطا في الوقت الحالي.

كما يواصل حجم التداول الانخفاض، ما يعكس ضعف اهتمام المشترين.

وفي حال كسر مستوى 1 دولار، فقد يتجه السعر نحو 0.80 دولار باعتباره مستوى الدعم الرئيسي التالي.

كاردانو (ADA)

حققت كاردانو مكاسب أسبوعية محدودة بلغت نحو 2%، لكنها نجحت في تأكيد قوة الدعم عند 0.15 دولار.

ويمنح هذا الثبات العملة فرصة لمحاولة الصعود نحو 0.20 دولار، إلا أن استعادة مستوى 0.23 دولار تبقى الشرط الأساسي لتأكيد تحول الاتجاه إلى صاعد.

ورغم ذلك، فإن الارتفاع الأخير جاء بأحجام تداول منخفضة، ما يشير إلى أن المشترين لا يزالون يفتقرون إلى الثقة الكافية لدفع السعر إلى مستويات أعلى.

عملة بينانس (BNB)

كانت BNB من أفضل العملات أداء هذا الأسبوع، بعدما ارتفعت بنحو 4% واستقرت فوق مستوى الدعم المهم عند 580 دولار.

ويُعد الحفاظ على هذا المستوى إشارة إيجابية قد تمهد الطريق نحو اختبار المقاومة الرئيسية عند 690 دولار.

ومع ذلك، لا يزال المحللون يفضلون انتظار تأكيد الاختراق، لتجنب الوقوع في ما يُعرف بالفخ الصعودي، خاصة أن الاتجاه الصاعد لا يزال في مراحله الأولى.

هايبرليكويد (HYPE)

واصلت عملة Hyperliquid (HYPE) أداءها الضعيف، بعدما تراجعت بنحو 7% خلال الأسبوع، لتزيد المخاوف من انتهاء موجة الصعود التي قادتها في الأشهر الماضية.

وتحول مستوى 60 دولار من دعم إلى مقاومة، بينما يتجه السعر حاليا لاختبار منطقة الدعم التالية عند 52 دولار.

وفي حال كسر هذا المستوى، فقد تمتد الخسائر نحو 45 دولار، وهو الدعم الفني التالي.

ويشير الأداء الحالي إلى أن العملة فقدت زخمها منذ تسجيل القمة قرب 76 دولار، حيث دخلت منذ ذلك الحين في مسار هابط واضح، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا التراجع مجرد تصحيح أم بداية اتجاه هابط أطول.

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