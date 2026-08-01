البيتكوين عند مفترق طرق: هل يصمد مستوى 60 ألف دولار أم يبدأ هبوط جديد؟

لا يزال سعر البيتكوين يتعرض لضغوط على الأطر الزمنية الكبرى، رغم نجاحه في الاستقرار فوق القيعان الأخيرة.

وبينما يتحرك السعر حاليا ضمن نطاق عرضي، فإن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى السلبية ما لم يتمكن من استعادة مستويات المقاومة الرئيسية.

في المقابل، تشير بيانات سوق العقود الآجلة إلى عودة عمليات شراء قوية، وهو ما قد يمهد لارتداد صعودي إذا تمكن السعر من تأكيد هذا الزخم.

على الرسم البياني اليومي، يتداول البيتكوين قرب 63,300 دولار بعد موجة الهبوط الحادة التي أعقبت فشله في الحفاظ على مستويات 74,000 دولار أواخر مايو.

وأدى هذا التراجع إلى هبوط السعر أسفل المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند نحو 69,000 دولار، وكذلك المتوسط المتحرك لـ 200 يوم قرب 71,000 دولار، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.

ومنذ ذلك الحين، يتحرك البيتكوين داخل نطاق عرضي يتراوح بين 60,000 و67,000 دولار، حيث نجح المشترون مرارا في الدفاع عن مستوى 60,000 دولار، بينما شكلت منطقة 67,000 دولار حاجز قوي أمام جميع محاولات التعافي.

وفي حال تمكن السعر من اختراق هذا المستوى، ستكون منطقة 72,000 إلى 74,000 دولار، والتي تتزامن مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، الهدف الفني التالي.

أما تجاوز هذه المنطقة فقد يحسن الصورة الفنية ويفتح المجال أمام استهداف 82,500 دولار.

في المقابل، يبقى مستوى 60,000 دولار أهم دعم في الوقت الحالي، إذ إن كسره قد يدفع البيتكوين إلى اختبار منطقة الدعم التالية قرب 54,000 دولار، وهو ما قد يطيل أمد السوق الهابطة ويزيد من حدتها.

وعلى الإطار الزمني لأربع ساعات، يظهر أن البيتكوين فقد الزخم الصاعد بعد كسره قناة صاعدة كانت تدعم الحركة الإيجابية طوال شهر يوليو.

ويتداول السعر حاليا بالقرب من منطقة الدعم بين 62,000 و 63,500 دولار، بعد رفض واضح عند مستوى 65,000 دولار.

وإذا تمكن هذا الدعم من الصمود، فقد يستمر البيتكوين في التحرك داخل هذا النطاق أو يعيد اختبار مقاومة 65,000 دولار خلال الأيام المقبلة.

أما كسر مستوى 63,000 دولار بشكل واضح فقد يزيد من احتمالات العودة لاختبار 60,000 دولار.

وفي المقابل، فإن استعادة منطقة 65,000 إلى 65,500 دولار ستكون أول إشارة على عودة المشترين، بينما يبقى اختراق 67,000 دولار العامل الحاسم لتأكيد بداية تعاف أقوى

ومن ناحية أخرى، تشير بيانات مؤشر “Taker Buy/Sell Ratio”، الذي يقيس مدى هيمنة أوامر الشراء والبيع المنفذة في سوق العقود الآجلة، إلى تحسن ملحوظ في نشاط المشترين.

فعلى الرغم من بقاء البيتكوين دون مستوى 64,000 دولار، ارتفع المتوسط المتحرك لـ 100 فترة للمؤشر فوق المستوى المحايد 1.0 واستقر فوقه، وهو ما يعكس تزايد عمليات الشراء العدوانية حتى مع بقاء السعر في نطاق ضيق.

تاريخيا، غالبا ما تسبق هذه الحالة تحركات سعرية قوية إذا نجح الطلب الفعلي في امتصاص ضغوط البيع.

ومع ذلك، لا تزال هذه الإشارة بحاجة إلى تأكيد من حركة السعر نفسها.

اختراق 67,000 دولار سيعزز فرص استئناف الصعود، بينما سيؤدي كسر 60,000 دولار إلى إلغاء هذا السيناريو الإيجابي، وقد يفتح الباب أمام موجة جديدة من تصفية مراكز الشراء، ما يزيد من الضغوط على البيتكوين على المدى القصير.

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