التاريخ لا يصب في صالح البيتكوين هل سيبدأ أسوأ أشهره مع دخول أغسطس؟

أنهى البيتكوين شهر يوليو 2026 على مكاسب تقارب 9.9%، مسجلا أول تعاف قوي بعد موجة التراجعات الحادة التي شهدها خلال شهري مايو ويونيو. ورغم نجاحه في تجاوز مستوى 65,000 دولار لفترة وجيزة، فإن البيانات التاريخية والمؤشرات الفنية تشير إلى أن الوقت قد لا يكون مناسب للاحتفال بعد.

وفقا لإحصاءات “CryptoRank” وبيانات “CoinGlass”، يُعد شهر أغسطس من أضعف الأشهر أداء للبيتكوين خلال الدورة السوقية الحالية، ما يثير مخاوف من عودة ضغوط البيع.

وتُظهر البيانات التاريخية أنه خلال الدورات المماثلة، سجل البيتكوين خسائر ملحوظة في أغسطس، إذ تراجع بنسبة 17.55% في عام 2014، و9.27% في عام 2018، و13.88% في عام 2022، بمتوسط انخفاض يبلغ نحو 13.6%.

ورغم أن متوسط أداء أغسطس عبر جميع السنوات يبدو إيجابيا عند 1.12%، فإن الوسيط الإحصائي يبلغ -7.49%، ما يشير إلى أن النتائج السلبية كانت أكثر شيوعا من الإيجابية.

وبحسب هذه الإحصاءات، غالبا ما يتبع الأداء القوي في يوليو فترة ضعف موسمية خلال أغسطس، وهو ما يجعل بعض المحللين أكثر حذرا بشأن توقعات الشهر المقبل.

وتدعم المؤشرات الفنية هذه النظرة، إذ يظهر الرسم البياني اليومي أن موجة التعافي فقدت زخمها عند منطقة المقاومة بين 65,000 و65,500 دولار.

كما انخفض سعر البيتكوين بنحو 1.43% في آخر جلسات يوليو، ليتراجع إلى قرابة 63,773 دولار، في إشارة إلى استمرار الضغوط البيعية عند المستويات المرتفعة.

وعند النظر إلى الصورة الأكبر، لا يزال البيتكوين يتحرك داخل اتجاه هابط متوسط الأجل بدأ منذ قمته المسجلة في يوليو 2025 عند نحو 120,000 دولار، حيث تستمر القمم السعرية الجديدة في التكون عند مستويات أدنى من القمم السابقة، وهو أحد أبرز مؤشرات استمرار الاتجاه الهابط.

ورغم أن التاريخ لا يضمن تكرار نفسه، فإن الأداء الموسمي للبيتكوين خلال شهر أغسطس يدفع العديد من المستثمرين إلى توخي الحذر، خاصة مع استمرار فشل السعر في اختراق مستويات المقاومة الرئيسية واستعادة الاتجاه الصاعد.

اقرأ أيضا:

البيتكوين عند مفترق طرق: هل يصمد مستوى 60 ألف دولار أم يبدأ هبوط جديد؟

هل اقتربت نهاية السوق الهابط؟ محلل يربط تعافي البيتكوين بالانتخابات الأمريكية

