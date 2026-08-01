مصرع 34 عاملًا إثر انفجار داخل مجمع لمناجم الفحم في باكستان

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - لقي 34 عاملًا مصرعهم في انفجار داخل مجمع لمناجم الفحم في منطقة سورانج، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأفادت السلطات الباكستانية بأن الانفجار نجم عن تسرب غاز الميثان داخل أحد المناجم، ما أدى إلى انهيار أجزاء من منجمين متجاورين واحتجاز عشرات العمال تحت الأنقاض.فيما واصلت فرق الإنقاذ عملياتها في ظروف بالغة الصعوبة لانتشال الضحايا والوصول إلى العمال المحاصرين على أعماق كبيرة.وأعلنت حكومة إقليم بلوشستان فتح تحقيق في أسباب الحادث، مع التعهد بمراجعة إجراءات السلامة في قطاع التعدين.