أسبوع حاسم ينتظر سوق الكريبتو: هل تدفع البيانات الأمريكية العملات الرقمية إلى موجة صعود جديدة؟

يستعد سوق العملات الرقمية لأسبوع حافل بالأحداث، حيث هناك مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، إلى جانب الاعلان عن نتائج أعمال شركات كبرى والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهي عوامل قد تحدد الاتجاه المقبل للبيتكوين وبقية العملات الرقمية.

ورغم تراجع المخاوف مؤقتا بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مخططا لها ضد إيران، فإن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع التطورات، خاصة بعد نفي مسؤولين إيرانيين وجود اتفاق بشأن مضيق هرمز، خلافا لما أشار إليه “ترامب”.

وقد انعكس ذلك على الأسواق التقليدية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتراجعت أسعار النفط، بينما كان تأثير هذه الأخبار على سوق العملات الرقمية محدود، إذ صعد البيتكوين لفترة وجيزة إلى 63,500 دولار قبل أن يعود دون مستوى 63,000 دولار مع بداية تداولات الاثنين.

بيانات الاقتصاد الأمريكي تحت المجهر:

يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ويبدأ الأسبوع بإعلان مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM Manufacturing PMI) لشهر يوليو، والذي يعد من أبرز المؤشرات التي تقيس أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.

ويوم الثلاثاء، تصدر بيانات الوظائف الشاغرة (JOLTS) لشهر يونيو، يليها الأربعاء ببيانات التغير في وظائف القطاع الخاص (ADP)، والتي تمنح الأسواق تصور أولي عن أوضاع سوق العمل قبل صدور التقرير الأهم يوم الجمعة.

بينما الحدث الأبرز، هو تقرير الوظائف غير الزراعية (Nonfarm Payrolls) لشهر يوليو، والذي يُعد من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد تؤدي بيانات توظيف قوية إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية، بينما قد تعزز البيانات الضعيفة الآمال بسياسة نقدية أكثر مرونة، وهو ما يصب عادة في مصلحة البيتكوين والأسواق المالية.

إلى جانب البيانات الاقتصادية، تبدأ هذا الأسبوع موجة جديدة من نتائج أعمال الشركات، حيث من المنتظر أن تعلن نحو 20% من شركات مؤشر S&P 500 نتائجها الفصلية.

ومن أبرز الشركات المنتظر اصدار نتائجها SpaceX وAMD يوم الثلاثاء، ثم SanDisk يوم الأربعاء.

ورغم أن هذه الشركات لا ترتبط مباشرة بسوق العملات الرقمية، باستثناء امتلاك SpaceX لاحتياطي من البيتكوين، فإن النتائج القوية لقطاع التكنولوجيا غالبًا ما تعزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.

هل يبدأ الاختراق والاتجاه للأعلى أم يعود الهبوط؟

يرى محللو “The Kobeissi Letter” أن هذا الأسبوع يجمع بين أربعة عوامل رئيسية تؤثر في الأسواق، وهي التطورات الجيوسياسية، وبيانات سوق العمل، ومؤشرات النشاط الصناعي، ونتائج الشركات الكبرى، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة.

وفي حال أظهرت البيانات تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي مع تراجع المخاطر الجيوسياسية، فقد يمنح ذلك البيتكوين فرصة لاستعادة الزخم وبدء موجة صعود جديدة.

أما إذا جاءت بيانات التوظيف أقوى من المتوقع أو شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيد جديد، فقد تعود ضغوط البيع على الأسواق، مما قد يدفع البيتكوين لإعادة اختبار مستوى 60,000 دولار خلال الأيام المقبلة.

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