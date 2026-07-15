انت الان تتابع خبر مجلس النواب يوجه طلبا بشأن اجراءات قرعة الحج والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية