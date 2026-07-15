انت الان تتابع خبر بين لبنان والعراق... عميل للموساد مقرّب من حزب الله قدّم معلومات أدت إلى اغتيال 4 قادة! والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، فقد أوقفت السلطات اللبنانية شخصاً، بتهمة "العمالة" لإسرائيل، وتزويدها بمعلومات أفضت الى اغتيال قادة من "حزب الله"، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، إنه "تمّ توقيف عميل لإسرائيل من الطراز الرفيع في بيروت، متورط بتزويد الجانب الإسرائيلي بمعلومات دقيقة أدّت إلى اغتيال مسؤولين من حزب الله، بينهم أربعة قادة أمنيين من الصف الأول".

وأوضح أنّ الموقوف "كان قريباً جداً من قادة في حزب الله، ويمتلك معلومات واسعة بسبب علاقته الوثيقة بهم".

وجرت عملية التوقيف، وفق المصدر، الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء استعداد الموقوف للتوجه الى العراق، وأحيل على المحكمة العسكرية للشروع في محاكمته.

وكان الموقوف، المتحدّر من جنوب لبنان والمتزوج من عراقية، يتنقل بين لبنان والعراق، ومنه كان يسافر الى تركيا "للقاء ضباط وعناصر مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي، ويزوّدهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع معطيات عنها في بيروت، قبل أن تُستهدف لاحقاً"، وفق المصدر ذاته.

ولم يحدّد المصدر هوية قادة "حزب الله" الذين استهدفتهم إسرائيل بناء على معطيات الموقوف، أو تاريخ مقتلهم.