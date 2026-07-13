مفاجأة مدوية.. الهلال يدرس التخلص من ياسين بونو!

ياسين بونو

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في إمكانية رحيل المغربي ياسين بونو عن صفوف الهلال السعودي، وفقًا لرؤية إدارية لمستقبل “زعيم آسيا”.

وكان بونو قد انضم لصفوف الهلال في صيف 2023، قادمًا من إشبيلية الإسباني، ونجح في قيادة الفريق نحو تحقيق 5 ألقاب محلية، كما ظهر بصورة مثالية في العديد من المناسبات الكبرى أبرزها كأس العالم للأندية.

لكن رغم ذلك، أكد الإعلامي محمد البكيري المقرب من نادي الهلال، أن إدارة “الزعيم” تدرس التخلص من بونو وتحقيق أكبر استفادة مالية من وراء بيعه، خاصة وأن الحارس المغربي يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى.

وأوضح أن بونو يحظى باهتمام أندية إنجليزية وإسبانية وتركية، وهو ما دفع إدارة الهلال للتفكير في بيعه، والاعتماد على الحارس الدولي السعودي محمد العويس بصورة أساسية في الفترة المقبلة.

وكان الهلال قد توصل لاتفاق مع محمد العويس على أن يتم الإعلان الرسمي في غضون أيام قليلة، وذلك بعد تألقه اللافت مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

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