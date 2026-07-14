*بسم الله الرحمن الرحيم*

*محلية الدبة*

بيان من لجنة أمن محلية الدبة

قالت لجنة أمن محلية الدبة أن ماتم عصر اليوم الثلاثاء من اشباكات بمدينة الدبة تفلتات أمنية بين مجموعتين تعمل في تجارة المخدرات بمزرعة النخيل غرب سوق الدبة ، وأشارت لجنة أمن المحلية. الى أن هذه المنطقة تقع وسط كثافة سكانية مما ادي الي إصابات وسط المواطنين .

واكدت اللجنة أن القوات المسلحة وجهاز الأمن والقوات المساندة تدخلت وحسمت الأمر والامور تحت السيطرة والمدينة تعيش الآن في هدوء تام .

واوضحت اللجنة أنها شرعت في ترتيباتها لحصر الجرحي والمصابين ، وسوف توافيكم اللجنة بالتفاصيل لاحقا .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الدبة .. تفلتات أمنية بين مجموعتين تعمل في تجارة المخدرات بمزرعة النخيل غرب سوق الدبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.