البرهان يصل الدوحة لتقديم التعازي في وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

​وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق.

​وقدم سيادته واجب العزاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وللأسرة، وذلك في قصر لوسيل اليوم.

​وعبّر رئيس مجلس السيادة عن بالغ تعازي السودان، قيادة وشعباً، للقيادة والشعب القطري في هذا المصاب الجلل، مؤكداً وقوف السودان وتضامنه مع قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف الأليم.

وأثنى سيادته ، على المواقف التاريخية المشرفة لفقيد الأمة،سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لافتاً إلى بصماته الجليلة في تحقيق النهضة والتقدم والازدهار لدولة قطر الشقيقة.

وعبر السيد الرئيس عن تقديره العميق لمواقف الفقيد الراحل الداعمة للسودان وقضاياه في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وحرصه على الارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق استراتيجية. وأكد سيادته أن لسموّه أياديَ بيضاء ستبقى خالدة في وجدان الشعب السوداني الذي يقدّر عالياً تلك المواقف النبيلة ولن ينساها، مشيداً بدعمه المستمر للعمل الإنساني في السودان وجهوده في تحقيق السلام .

وشدد البرهان على الحرص المشترك على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.، مشيراً إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين.

​من جانبه، أعرب أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد، عن تقديره البالغ لهذه الزيارة، مؤكداً على العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط الأزلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن أمله في دفع مجالات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

ورافق السيد رئيس مجلس السيادة كلٌّ من وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

سونا