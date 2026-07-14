ناقوس الخطر.. ماذا يحدث لنهر النيل؟

يشهد السودان انحساراً كبيراً ومقلقاً لمياه نهر النيل بسبب تداعيات سد النهضة الإثيوبي.

وقد ظهر هذا الانخفاض الواضح في منسوب المياه في عدة نقاط حيوية، أبرزها:

العاصمة الخرطوم.

الولاية الشمالية.

هذا الوضع الاستثنائي، هو أمر خطير يستحق الوقوف عنده ودراسته بعمق.

مطالبتنا للدولة والجهات المختصة:

توضيح حقيقة الوضع الفني والمائي للرأي العام، مدعوماً بالدراسات والأرقام الحقيقية. من حق المواطن أن يعرف أين نقف الآن وما هي سيناريوهات المستقبل.

هل تعلم أن الناس صارت تعبر النيل عبر (الكارو)

عطاف محمد

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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