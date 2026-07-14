انت الان تتابع خبر السومرية تنشر تفاصيل اجتماع الزيدي وممثلي المسيحيين العراقيين في واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن الزيدي تحدث عن مشاركات امريكية عراقية ويمكن للمسيحيين ان يكون لهم دور كبير في مختلف القطاعات، كما تحدث الزيدي عن تطوير التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية ومشاركة المسيحيين في إدارة الدولة ووجودهم على مستوى صناعة القرار.

ووصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أمس الاثنين، الى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية له منذ تشكيل الحكومة.