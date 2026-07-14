انت الان تتابع خبر الزيدي من واشنطن: الحكومة ملتزمة بحماية الوجود التاريخي للمكونات الأساسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء وفق البيان "استعراض أحوال الجالية العراقية وآفاق تطوير مشاركتها في عملية التنمية والاستثمار في العراق، والفرص التي يمكن للعراقيين في المهجر أن يسهموا من خلالها في تنويع الاقتصاد العراقي".

وشدد الزيدي على أن "الحكومة تنظر الى التنوع الثقافي والاطياف العراقية على أنها ثروة بشرية عراقية، سواء في الوطن او في المهجر"، داعياً رجال الأعمال العراقيين عامة، والمسيحيين منهم خاصة، في الولايات المتحدة الى الاستثمار في مجالات واعدة مثل التعليم والصحة وقطاع المنتجات النفطية، كما اشار الى خطط الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي بصورة ملحوظة في غضون ثلاث سنوات.

كما رحب رئيس الوزراء بعودة الأسر العراقية المسيحية الى موطنها العراقي الاصيل، والمشاركة في إعمار مناطق سهل نينوى، وتعزيز فرص فتح فروع في العراق للمصارف الأميركية، مؤكدا أن الحكومة من جانبها ملتزمة بحماية الوجود التاريخي للمكونات الأساسية التي تزدهر بها الأطياف المتآخية العراقية.

من جانبهم، أعرب ممثلو الجالية العراقية، عن استعدادهم الدخول في السوق العراقية، وعقد شراكات مثمرة بين الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في العراق، بما يدعم تنوع الاقتصاد العراقي والتعاون في المجالات الاقتصادية كافة، وفق البيان.