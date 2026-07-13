بعد انسحابه من كلبس.. الجيش السوداني يباغت الدعم السريع ويستعيد “بئر أم سليبة” على بعد 30 كيلومتراً فقط من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور

واصل الجيش السوداني والقوة المشتركة خلال الأيام الماضية تحقيق تقدم ميداني متسارع في ولاية غرب دارفور مع اقتراب قواتهم من مدينة الجنينة

أعلنت القوة المشتركة استعادة السيطرة على منطقة “بئر أم سليبة” الإستراتيجية الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمال مدينة الجنينة

استعادة “بئر أم سليبة” تأتي بعد أيام من انسحاب القوة المشتركة من مدينة كلبس في خطوة وصفتها قيادات عسكرية بأنها “تكتيكية” لكنها سرعان ما تحولت إلى “كارثة إنسانية جديدة في المنطقة”

القوة المشتركة وفق وسائل إعلام سودانية أعادت تموضعها خارج مدينة كلبس بالمنطقة الحدودية مع تشاد بعد سيطرتها عليها لنحو عشرة أيام

أنصار قوات الدعم السريع بثوا مقاطع مصورة تظهر سيطرتهم على المنطقة مجدداً.

العربية نت