مسعد بولس : سيتم الإعلان رسمياً عن أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن السودان

مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس:

-لا نزال نواصل المناقشات ونحث الأطراف المعنية على النظر في مقترحات محددة، في ظل وجود قضايا جوهرية متعددة لم يتم قبولها بعد أو قوبلت بالرفض القاطع

-سيتم الإعلان رسمياً عن أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن السودان

-التعليقات العلنية أو التكهنات أو الوثائق المزعومة التي تشير إلى وجود اتفاق أو قضايا “حُسمت” لا تُعد رسمية ولا تخدم المسار المنشود

-يظل تركيزنا منصباً على تيسير انخراط الأطراف في حوار جاد وبنّاء من شأنه أن يفضي إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان.

العربية_السودان