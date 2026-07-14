مسعد بولس : سيتم الإعلان رسمياً عن أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن السودان

مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس:
-لا نزال نواصل المناقشات ونحث الأطراف المعنية على النظر في مقترحات محددة، في ظل وجود قضايا جوهرية متعددة لم يتم قبولها بعد أو قوبلت بالرفض القاطع
-سيتم الإعلان رسمياً عن أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن السودان
-التعليقات العلنية أو التكهنات أو الوثائق المزعومة التي تشير إلى وجود اتفاق أو قضايا “حُسمت” لا تُعد رسمية ولا تخدم المسار المنشود
-يظل تركيزنا منصباً على تيسير انخراط الأطراف في حوار جاد وبنّاء من شأنه أن يفضي إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان.
العربية_السودان
هبة علي
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