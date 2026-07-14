الضغوط البيعية تهدد الريبل مع ضعف الطلب وتزايد مخاطر كسر مستوى الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط بأكثر من 9%، الإثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، ما أثار مخاوف جديدة بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت عقود خام برنت، القياس العالمي، بنسبة 9.6% لتغلق عند 83.30 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 9.4% ليغلق عند 78.14 دولارًا للبرميل.

وقال ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة "تعيد فرض الحصار الإيراني"، موضحًا أن الإجراء "يستهدف السفن الإيرانية أو العملاء المتعاملين معها فقط، بينما ستظل جميع الدول الأخرى تتمتع بحرية استخدام مضيق هرمز".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستؤمن حركة الملاحة في المضيق، لكنها ستطالب بالحصول على تعويض يعادل 20% من قيمة جميع الشحنات التي تمر عبره مقابل توفير الحماية.

تصعيد عسكري متبادل

جاء القرار بعد تبادل ضربات عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية، الأحد، ضد أهداف داخل إيران، بعد استهداف 140 هدفًا يوم السبت، وذلك ردًا على هجوم شنّه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز.

في المقابل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طهران ردّت باستهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.

كما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، إلا أن الجيش الأمريكي نفى ذلك، مؤكدًا أن المضيق لا يزال مفتوحًا أمام جميع السفن التي تعبر بصورة قانونية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها "مستعدة لضمان حرية الملاحة رغم التهديدات الإيرانية"، مؤكدة أن "إيران لا تسيطر على المضيق، وحركة الملاحة مستمرة".

استمرار المخاطر الأمنية

وكان ترامب قد أكد أيضًا، في مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا.

وأظهرت بيانات شركة Windward المتخصصة في الاستخبارات البحرية عبور تسع سفن المضيق يوم السبت.

من جهته، أوضح مركز المعلومات البحرية المشتركة (JMIC)، وهو تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة في البحرين، أن المسار الجنوبي عبر المياه العُمانية لا يزال مفتوحًا أمام السفن القادمة والمغادرة.

ومع ذلك، حذّر المركز من أن الوضع الأمني في المضيق لا يزال بالغ الخطورة، داعيًا السفن إلى توخي "أقصى درجات الحذر".

خلفية الأزمة

تمثل الضربات الأخيرة رابع موجة هجمات أمريكية على إيران خلال أسبوع، ردًا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز.

وتطالب إيران السفن باستخدام المسار الشمالي داخل مياهها الإقليمية، مؤكدة أحقيتها في السيطرة على المضيق، بينما ترى الولايات المتحدة أن الملاحة الدولية يجب أن تستمر بحرية.

وتعود جذور التصعيد الحالي إلى خلافات بين واشنطن وطهران بشأن آلية إعادة فتح مضيق هرمز وفق اتفاق هدنة مؤقت وُقّع بين الجانبين في 17 يونيو.

وكان مضيق هرمز ينقل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، إلا أن حركة الملاحة تراجعت بشدة بعد بدء الهجمات على السفن في أوائل مارس، قبل أن تشهد تحسنًا مؤقتًا عقب توقيع الاتفاق المؤقت بين الطرفين.