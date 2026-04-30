تكنولوجيا: سوني توضح حقيقة نظام DRM على ألعاب PS5 الرقمية بعد جدل واسع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أنهت سوني حالة الجدل الدائرة مؤخرًا حول فرض نظام DRM يقيّد تشغيل ألعاب PS5 الرقمية لمدة 30 يومًا، حيث نفت الشركة هذه المزاعم بشكل رسمي.

وأكد متحدث باسمها أن تشغيل الألعاب يتطلب فقط “تحققًا واحدًا عبر الإنترنت لتأكيد ملكية اللعبة”، دون الحاجة إلى تسجيل دخول دوري لاحقًا.

وجاءت هذه التصريحات بعد انتشار تقارير تشير إلى وجود مؤقتات خفية داخل بعض ألعاب PS4 وPS5 الرقمية، تُلزم المستخدمين بالاتصال بالإنترنت كل 30 يومًا للحفاظ على إمكانية تشغيلها. كما دعمت بعض ردود PlayStation Support هذه الفكرة، ما زاد من حالة الارتباك بين المستخدمين.

وفي سياق متصل، ظهرت تفسيرات ترجّح أن هذه الآلية كانت تهدف إلى الحد من القرصنة، خاصة مع إمكانية استغلال أنظمة مكسورة الحماية لاستخراج تراخيص الألعاب الرقمية قبل استرداد قيمتها. ومع ذلك، لم تؤكد سوني اعتماد مثل هذا النظام.

ورغم نفي الشركة، لا تزال بعض المخاوف قائمة، خصوصًا لدى المستخدمين الذين لا يقومون بتشغيل ألعابهم فور شرائها، حيث يتطلب التحقق الأول اتصالًا بالإنترنت. كما أثار أسلوب التواصل انتقادات، إذ فضّلت الشركة إصدار تصريح إعلامي بدلًا من توضيح مباشر عبر قنواتها الرسمية.

ويستمر الجدل حول حقوق ملكية الألعاب الرقمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاتصال بالإنترنت في تشغيل الألعاب، حتى تلك التي تُشترى على أقراص، حيث تتطلب تحديثات يوم الإطلاق في كثير من الأحيان اتصالًا بالشبكة.

