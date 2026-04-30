تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-04-2026

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وليهاجم اولى مستويات المقاومة عند سعر 1.1690، ولكن بالرغم من تلك المكاسب القوية إلا أنه يظل يتحرك ضمن نطاق قناة سعرية تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يشكل ضغطاً يحد من مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.