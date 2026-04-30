تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يفرض USB-C إلزاميًا في شحن الحاسبات المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخل توجيه الشاحن الموحد في الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ منذ ديسمبر 2024، حيث ألزم معظم الأجهزة الإلكترونية المحمولة الجديدة باستخدام منفذ USB-C.

ومع ذلك، منحت المفوضية الأوروبية شركات تصنيع الحاسبات المحمولة مهلة إضافية مدتها 16 شهرًا، والتي انتهت رسميًا في 28 أبريل.

وبناءً على ذلك، أصبحت جميع الحاسبات المحمولة الجديدة المباعة داخل دول الاتحاد الأوروبي ملزمة قانونًا بدعم الشحن عبر منفذ USB-C واحد على الأقل.

ويشمل هذا القرار الأجهزة التي لا تتجاوز قدرتها 100 واط، بينما يُسمح للأجهزة الأعلى استهلاكًا للطاقة، مثل حاسبات الألعاب، بالاستمرار في استخدام منافذ الشحن التقليدية إلى جانب USB-C الإلزامي.

وعلاوة على ذلك، تفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير خيار شراء الحاسبات المحمولة دون شاحن مرفق، بهدف تقليل النفايات الإلكترونية وتشجيع المستخدمين على إعادة استخدام الشواحن المتوفرة لديهم.

ويُطبق هذا القرار على جميع الحاسبات المحمولة الجديدة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون أن يشمل الأجهزة الحالية أو المستعملة.

وتشير تقديرات الاتحاد إلى أن اعتماد USB-C سيوفر نحو 250 مليون يورو سنويًا للمستهلكين، إلى جانب تقليل النفايات الإلكترونية بما يصل إلى 11 ألف طن سنويًا.

