شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-30 10:45AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 2,250$، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول السعر بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.