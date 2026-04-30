تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-04-2026

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 2,250$، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول السعر بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.