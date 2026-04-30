TechHub3 يختتم أعماله بجامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة نوعية ومشاريع تقنية مبتكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضنت جامعة الملك عبدالعزيز فعاليات النسخة الثالثة من الحدث التقني السنوي TechHub3 الذي نظمته كلية الحاسبات وتقنية المعلومات خلال الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2026م في الميدان الأكاديمي، ضمن مبادراتها النوعية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات التقنية الحديثة.

وانطلقت فعاليات الحدث برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية د. محمد بن رضا كابلي، حيث شهدت الفعالية حضورًا نوعيًا بلغ 937 زائرًا، إلى جانب مشاركة 136 مشاركًا في الهاكاثونات التقنية، و513 حضورًا للورش واللقاءات المهنية، إضافة إلى 441 مشاركًا في الفعاليات المصاحبة، فيما استعرض الطلبة 185 مشروعًا تقنيًا مبتكرًا لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا عكست مستوى متقدمًا من جاهزية الطلبة وقدرتهم على تحويل المعرفة إلى حلول تقنية تطبيقية تدعم مسارات التحول الرقمي.

وقدّم TechHub3 برنامجًا ثريًا تنوّع بين الجلسات الحوارية المتخصصة، وورش العمل التطبيقية، واللقاءات المهنية المباشرة مع جهات القطاعين العام والخاص، إلى جانب معرض المشاريع الطلابية الذي أتاح مساحة تفاعلية لاستعراض الابتكارات التقنية وبناء جسور التواصل المهني مع الجهات المشاركة بما يسهم في توسيع فرص التدريب والتأهيل واستشراف المسارات المهنية المستقبلية.

كما شاركت في دعم الفعالية منظومة من الجهات الشريكة التي أسهمت في إثراء التجربة المعرفية والتطبيقية حيث حضرت شركة Jeeny راعيًا ماسيًا، والوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز شريكًا استراتيجيًا، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية وThe Shop Floor كشريكين معرفيين في نموذجٍ يعكس تكامل الأدوار بين القطاع الأكاديمي والمهني لدعم منظومة الابتكار التقني.

واختُتمت الفعالية برعاية نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار أ.د. أمين بن يوسف نعمان حيث تخلل الحفل الختامي تكريم الجهات الراعية والشركاء والجهات الحكومية المشاركة إضافة إلى تكريم المحكّمين والمشاريع الفائزة والمسابقات التقنية المصاحبة في ختامٍ لحظي دائم عكس حجم الأثر الذي حققته الفعالية خلال أربعة أيام من العمل المعرفي والتطبيقي ورسّخ مكانة TechHub3 كحدثٍ جامعي فاعل في تمكين الكفاءات الوطنية واستشراف مستقبل التقنية.