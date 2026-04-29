أرباح النايفات للتمويل السعودية تتراجع إلى 23.18 مليون ريال بالربع الأول 2026

ارتفعت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع الإيرادات نتيجة زيادة نسب الإشغال في الأقسام الداخلية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 207.01 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 197.05 مليون ريال للفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.01%.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى النموذج التشغيلي المرن بما لدية من قدرة على إستيعاب الضغوط على هوامش الربح الناتجة عن التوسعات الاستراتيجية للشركة، وإنخفاض الربط المحمل كمخصصات في بند مصروف الزكاة.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 15.67%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 238.37 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، تراجع الربح التشغيلي إلى 207.01 مليون ريال، مقابل 213.26 مليون ريال أرباح تشغيلية خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 2.93%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 9.09% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 833.81 مليون ريال، مقابل 764.35 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع نسب الإشغال بالأقسام الداخلية، وتحسن الشروط التعاقدية مع العملاء.