منصة «اكتشف مكة» تعزز تجربة الزوار عبر مرجع رقمي موحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المنصة الرقمية «اكتشف مكة»، التي تهدف إلى توفير مرجع موحد يسهل على الزوار الوصول إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بالعاصمة المقدسة، بما يعزز تجربتهم الدينية والثقافية.

وتقدم المنصة محتوى متكاملا يشمل المعالم التاريخية والمواقع الإثرائية والمتاحف، إلى جانب أدوات تفاعلية مثل الخرائط الذكية ومخطط الرحلة، التي تمكن المستخدم من التخطيط لزيارته والتنقل بين المواقع بسهولة ويسر.

وتوفر «اكتشف مكة» معلومات موثوقة ومحدثة عبر قناة رسمية موحدة، تسهم في تقليل تشتت مصادر المعلومات، وتدعم الزوار في مختلف مراحل رحلتهم، بدءا من التخطيط وحتى التجربة الميدانية. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، أن إطلاق منصة «اكتشف مكة» يأتي ضمن جهود الهيئة في تطوير منظومة إدارة الوجهة، وتقديم تجربة متكاملة للزوار تقوم على سهولة الوصول إلى المعلومات ودقتها.

وبين أن المنصة تمثل امتدادا لدور الهيئة في توحيد المحتوى المرتبط بمكة المكرمة، وتقديمه عبر قناة رقمية موثوقة تدعم الزائر في مختلف مراحل رحلته، وتمكنه من استكشاف المدينة ومعالمها بطريقة منظمة وميسرة، لافتا النظر إلى أن «اكتشف مكة» تسهم في إبراز البعد الثقافي والإثرائي للعاصمة المقدسة، إلى جانب دورها في دعم الجهات ذات العلاقة وصناع المحتوى، عبر توفير قاعدة معلومات موحدة تعزز جودة المحتوى وتكامل الجهود، بما ينعكس على تجربة الزائر بشكل مباشر.