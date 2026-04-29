معرض «بدايات» يستعرض نشأة الفن السعودي ويستقطب +13 ألف زائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلط معرض بدايات الحركة الفنية السعودية، الضوء على ملامح التكوين الأول للحركة الفنية في المملكة، واستعرض تجارب رواد الفن السعودي وإسهاماتهم في تشكيل المشهد البصري المحلي.

وشهد المعرض الذي تنظمه هيئة الفنون البصرية - الذي يقام في المتحف الوطني بالرياض - زيارة أكثر من 13 ألف شخص طوال فترة إقامته، مبرزا تنامي الاهتمام بالفنون البصرية وتعاظم حضورها في المشهد الثقافي.

وصاحب المعرض برنامج ثقافي متنوع ضم نحو 17 فعالية، شملت ورش عمل وجلسات حوارية ودورات متخصصة، بمشاركة نخبة من الممارسين والخبراء، أسهمت في تعميق النقاش حول تاريخ الفن السعودي وتطوره، وتعزيز التفاعل مع الممارسات الفنية، وإتاحة فرص التعلم والتبادل المعرفي.

واستقبل المعرض زيارات من المدارس والجمعيات، في سياق جهود الهيئة لتعزيز الوعي بالفنون لدى النشء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارب الفنية، وترسيخ ارتباطها بمختلف فئات المجتمع. ويأتي هذا المعرض ضمن جهود هيئة الفنون البصرية في توثيق الذاكرة الفنية السعودية، ودعم حضورها محليًا ودوليًا، بما يسهم في تنمية القطاع الثقافي وتعزيز استدامته.