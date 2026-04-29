الذرة والقمح يسجلان قممًا قريبة الأجل مع مخاوف الإمدادات العالمية… وفول الصويا يتعرض لجني أرباح

تراجع الذهب بأكثر من 2% يوم الثلاثاء ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، متأثرًا باستمرار المخاوف التضخمية بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترامب عدم رضاه عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب، وفي ظل ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.4% إلى 4,570.34 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 2 أبريل. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 2.3% إلى 4,584.70 دولارًا.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة Zaner Metals، إن “تجدد التشاؤم بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، ورفض الإدارة الأميركية أحدث عرض إيراني، يعني استمرار إغلاق مضيق هرمز”.

وأضاف أن ذلك “دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأعاد مخاوف التضخم قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع، مما ضغط على الذهب ودفعه إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع”.

وكان مسؤول أميركي قد قال إن ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير لحل الحرب، ما أضعف الآمال في إنهاء الصراع الذي عطّل إمدادات الطاقة، ورفع التضخم، وتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع استمرار تعثر جهود إنهاء الحرب في إيران، وبقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، مما قيد إمدادات الشرق الأوسط. كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستنسحب من منظمة OPEC ومن تحالف OPEC+.

وضغط ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم، ما يزيد احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعتبر تقليديًا ملاذًا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كأصل لا يدر عائدًا.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء. كما يترقب السوق تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي الأخير قبل تسليم القيادة إلى خليفته المحتمل كيفن وارش.

كما تتابع الأسواق قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

وفي الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، أظهرت بيانات رسمية أن صافي واردات الذهب من هونغ كونغ بلغ 47.866 طنًا متريًا في مارس، مقارنة بـ46.249 طنًا في فبراير.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع الفضة بنسبة 3.6% إلى 72.78 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1,945.28 دولارًا، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1,459.78 دولارًا.